رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن استعارة لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، استعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا، أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وتعد صفقة أحمد ياسر ريان، هي الأولى بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.