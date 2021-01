اعتزال جدو.. عندما غنت جماهير هال سيتي له بالعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

"أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة".. هكذا أعلن محمد ناجي "جدو" اعتزاله كرة القدم بعمر الـ36 عامًا بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم.

وخاض "جدو" العديد من التجارب المحلية مع أندية الأهلي، الاتحاد السكندري، المقاولون العرب، الإنتاج الحربي وكان أخرها الجونة، كما خاض تجربة احترافية مع نادي هال سيتي الإنجليزي.

قضى "جدو" موسمين ونصف مع الأهلي في الفترة ما بين 2010 وحتى يناير 2013، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا لخوض تجربه احترافية بين صفوف هال سيتي الإنجليزي الذي كان يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليضمه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

خلال تلك الستة أشهر، كان لجدو تأثير كبير في فريق هال سيتي، بعد أن افتتح أهدافه مع الفريق في المباراة الثانية له في بطولة "تشامبيونشيب" أمام ديربي كاونتي.

وتعلقت جماهير هال سيتي باللاعب المصري أكثر بعدما سجل هدف فوز فريقه في شباك نادي تشارلتون في الجولة 32 من البطولة، ليفوز بعدها بلقب رجل المباراة وتتغنى جماهير النادي الإنجليزي بإسمه كما صرح زميله أحمد المحمدي الذي كان يزامله في الفريق.

وخرج وقتها المحمدي في تصريح عقب المباراة قائلاً: "جماهير نادي هال سيتي التي حضرت المباراة غنت لجدو عقب إحرازه للهدف قائلة "جدو جدو يالا جدو".

كما تغنى الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد هدف جدو: قائلاً بالإنجليزية: "If you want to score a goal...just give Gedo a call".

وهذا معناه: "إذا كنت تريد تسجيل هدف.. فقط اتصل بجدو" وهو الهتاف المستوحى من هتافات الجماهير المصرية لجدو عندما تألق مع المنتخب المصري في نهائيات الأمم الأفريقية في أنجولا 2010، عندما كانت تقول الجماهير المصرية: "لو فكرت تجيب جول اطلب جدو على التليفون".

وتواصلت مسيرة جدو الرائعة في فريق هال سيتي ليحرز الهدف الثالث الشخصي له في المباراة الثالثة على التوالي مع الفريق في شباك بلاكبرن، قبل أن يسجل هدفين آخرين في شباك نادي برمنجهام.

المستوى الرائع الذي ظهر به جدو ومساهمته في تأهل فريق هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، جعل إدارة النادي الإنجليزي تجدد الثقة في المهاجم المصري ومدد استعارته من النادي الأهلي لمدة ستة أشهر أخرى.

وبعد صعود النادي الإنجليزي إلى بريميرليج، بدأت الإصابات تلاحق جدو بالإضافة لعدم اعتماد ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي عليه خلال المباريات، حيث خاض مباراتين فقط أمام كريستال بالاس وأرسنال بإجمالي 29 دقيقة.

عجَل ابتعاد جدو عن المشاركة مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي، برحيله عن الفريق بعدما أبدى استيائه من عدم المشاركة مؤكداً أنه يقضي وقتاً سيئاً في إنجلترا ويطالب بالرحيل عن الفريق، ليقرر الأهلي إعادته لصفوف الفريق حيث كان يحتاج الفريق الأحمر لمهاجم في ظل الإصابات التي كان يعاني منها لاعبيه في تلك الفترة.

وأنهى جدو فترة احترافه القصيرة التي امتدت لمدة عام فقط في الأراضي الإنجليزية مع هال سيتي، لعب خلالها 17 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.