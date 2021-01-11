موسيماني وكهربا يعلقان على "سر التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تفاعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، مع السؤال الذي طرحه الحساب الرسمي للفريق الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سر التاسعة.

وقاد موسيماني الفريق الأحمر لتحقيق اللقب الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ثم التفوق على الزمالك في لقاء النهائي بنتيجة 2-1.

وعلق موسمياني على سؤال الحساب الرسمي للنادي الأهلي، وقال: "اللاعبون الحاليون يريدون كتابة تاريخهم وهم متعطشون للنجاح".

من ناحية أخرى، تفاعل محمد عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول بالنادي، واختار روح اللاعبين ومساندة الجمهور.

وكتب كهربا على حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "روح اللاعبين ودعم جمهور أعظم نادي في الكون".