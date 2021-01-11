التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الرجاء بكأس محمد السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:



استقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراته أمام الرجاء المغربي بالبطولة العربية.

ويلعب الإسماعيلي خارج ملعبه إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء المغربي.

وفاز الإسماعيلي بمباراة الذهاب 1-0، ويأمل في التأهل للنهائي لملاقاة الاتحاد السعودي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمد هاشم – محمد عمار – مروان الصحراوي – رضوان شريفي.

الوسط: محمد عادل – محمود عبدالعاطي "دونجا" – أحمد مدبولي – محمد الشامي – شكري نجيب.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويغيب عن الإسماعيلي في مواجهة الرجاء كلا من عمر الوحش ومدحت فاقوسة الإصابة بفيرس كورونا، إضافة إلي الثلاثي أحمد ايمن وعبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي للاصابة.