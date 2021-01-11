بريميرليج يدرس تأجيل مباراة توتنهام وأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تدرس إمكانية تأجيل لقاء توتنهام هوتسبر وأستون فيلا واستبدالها بمباراة مؤجلة للسبيرز.

ويلتقي توتنهام بنظيره أستون فيلا، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر نادي أستون فيلا قرار الرابطة الإنجليزية بشأن مصير مباراته مع توتنهام، بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، والذي أدى لإغلاق مركز التدريب الخاص بالنادي.

واضطر أستون فيلا خوض لقاء ليفربول بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، الجمعة الماضية، بلاعبي الفريق الثاني نظراً لإصابة لاعبي الفريق الأول، وخسر الفريق بنتيجة 4-1.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن بريميرليج يدرس تأجيل لقاء أستون فيلا وتوتنهام يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي، قد تستبدل المباراة، بمباراة أخرى مؤجلة لتوتنهام منذ 30 ديسمبر الماضي أمام فولهام التي تم تأجيلها أيضاً بسبب حالات كورونا التي ضربت الفريق الأخير.

وقالت الصحيفة إن هذه الفكرة قد تكون مهددة، بسبب رفض فريق فولهام لأنهم لعبوا 120 دقيقة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المفترض أن يخوضوا لقاء أمام تشيلسي يوم الجمعة المقبل أي بعد يومين من لقاء توتنهام إذا أُقيم يوم الأربعاء.

واختتمت الصحيفة مشيرة إلى أن بريميرليج قد يناقش إمكانية تأجيل لقاء فولهام وتشيلسي إلى يوم السبت المقبل بدلاً من الجمعة، لجعل إمكانية إقامة لقاء الفريق أمام توتنهام ممكنة وإعطائهم الفرصة للراحة.