عارضة أزياء فرنسية تكشف حقيقة علاقتها بلاعب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت عارضة الأزياء الفرنسية ذات الأصول المغربية مارين الحيمر حقيقة كل ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب والتي تفيد وجود علاقة تجمع بينها وبين لاعب الفريق الأوول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري.

ونشر موقع " koora " المغربي قائلًا أن مارين

نفت عن علاقتها باللاعب المغربي أشرف بن شرقي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" ردت فيها عن حقيقة ارتباطها بنشرقي" كفوا عن طرح هذا السؤال، سأرد عليه لأول وآخر مرة، كلا، هو مجرد صديق".

يذكر أن الشائعات كانت تداولت حول أشرف بن شرقي ومارين الحيمر مؤخرا، حيث تم تداول خبر وجود علاقة بينهما، خاصة بعد لقاء مارين ببن شرقي بإحدى السهرات بمدينة دبي الإماراتية.

ويواصل أشرف بن شرقي تدريباته رفقة نادي الزمالك أستعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الثلاثاء في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .