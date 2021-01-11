موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بيراميدز فريق وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، باستاد الدفاع الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للدورى الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة:

تنطلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.. في حين تكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة:

تذاع مباراة بيراميدز ووادي دجلة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

يسعى بيراميدز لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات من جديد، بعد التعادل مع البنك الأهلى بدون أهداف فى الجولة الماضية، واستمرار تراجع الأداء والنتائج فى الموسم الحالى.

تراجع بيراميدز للمركز الخامس فى جدول المسابقة، برصيد 8 نقاط فقط من فوزين

على الإنتاج الحربى وسيراميكا وتعادلين مع الزمالك والبنك الأهلى وهزيمة من الاتحاد السكندرى.

ومن المنتظر أن يخوض الأرجنتينى رودلفو أروابارينا اللقاء بتشكيل يضم شريف إكرامى وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدى وأحمد فتحى وعمر جابر ونبيل دونجا وإريك تراورى وعبدالله السعيد ورمضان صبحى وجون أنتوى.

وفى المقابل، يبحث وادى دجلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، عن الانتصار الغائب عنه من 3 جولات، بعدما تعرض للهزيمة من إنبى وسموحة والتعادل مع الأهلى.