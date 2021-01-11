تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الرجاء في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الإثنين على ملعب مراكش بالمغرب ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية .

تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة الإسماعيلي والرجاء بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق فارس عوض .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد صبحى

رباعى خط الدفاع: التونسى مروان الصحراوى ومحمد هاشم ومحمد عمار والجزائرى رضوان شريفى

وفي خط الوسط: محمود عبدالعاطى دونجا ومحمد عادل ومحمد صادق ومحمد الشامى

في الهجوم: التونسى فخر الدين بن يوسف والناميبى بينسون شيلونجو

وحقق الإسماعيلى الفوز على حساب الرجاء بنتيجة 1-0 فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية فى شهر فبراير 2019 قبل عام كامل تقريباَ ولكن الدراويش يبحثون عن التأهل بشكل رسمى للنهائى العربى للمرة الثانية فى تاريخ القلعة الصفراء بعد إنجاز 2004.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق أى نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائى ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج محلياً بصورة كبيرة وثورة الغضب الجماهيرى العارمة التى ساهمت فى إقالة البرازيلى ريكاردو لسوء النتائج.