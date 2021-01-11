موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء والقنوات الناقلة في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي مساء اليوم الإثنين على ملعب مراكش بالمغرب ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية .

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء ..

تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة الإسماعيلي والرجاء لفي تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

في حين تكون مباراة الإسماعيلي والرجاء في تمام الساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء

تذاع مباراة الإسماعيلي والرجاء بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق فارس عوض .

وحقق الإسماعيلى الفوز على حساب الرجاء بنتيجة 1-0 فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية فى شهر فبراير 2019 قبل عام كامل تقريباَ ولكن الدراويش يبحثون عن التأهل بشكل رسمى للنهائى العربى للمرة الثانية فى تاريخ القلعة الصفراء بعد إنجاز 2004.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق أى نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائى ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج محلياً بصورة كبيرة وثورة الغضب الجماهيرى العارمة التى ساهمت فى إقالة البرازيلى ريكاردو لسوء النتائج.