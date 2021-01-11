48 ساعة على انطلاق مونديال اليد.. الحضور الجماهيرى يثير غضب نجوم العالم

ياسر رشاد - القاهرة - 48 ساعة فقط وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد فى أحضان مصر للمرة الثانية عبر التاريخ بعد غياب 22 عامًا كاملة منذ النسخة الأولى التى أقيمت عام 1999.

وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن الدعم والاهتمام من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من أجل إنجاح بطولة العالم لكرة اليد التى ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم اللا محدود من أجل نجاح البطولة ومواجهة كل التحديات خاصة ظروف جائحة «كورونا المستجد»، مشيراً إلى أن اهتمام الرئيس أشعل حماس الجميع وزاد من الرغبة فى تحقيق تنظيم غير مسبوق للبطولة فى ظل ظروف صعبة يعانى منها العالم أجمع بسبب ظروف جائحة «كورونا».

وشدد وزير الرياضة على الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات وفقاً للمعدلات الزمنية المحددة، مؤكداً أن الصالات المغطاة التى ستقام عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين.

كما كشف وزير الرياضة على حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعة كل صغيرة وكبيرة استعداداً لانطلاق المونديال.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاة لاستضافة البطولة وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح أن تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت نحو 3.2 مليار جنيه،

مؤكداً أنها ستكون أصولاً للدولة المصرية عقب انتهاء البطولة حيث إنه تم توزيع أماكن الصالات المغطاة بآلية تسويقية حتى يمكن الاستفادة منها عقب انتهاء المنافسات فى تنظيم كبرى البطولات فى ألعاب الصالات الأخرى.

وأكد المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد كرة اليد أن هناك حالة من الإعجاب بجاهزية مصر لاستضافة المونديال والانتهاء من تطوير وتجهيز الصالات الأربع التى تستضيف البطولة وهى ستاد القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

وأشار نصر إلى أن هناك إجراءات احترازية وطبية على أعلى مستوى لمتابعة كافة البعثات كما حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى على التواصل بنفسه مع مسؤولى بعثة اليابان للاطمئنان عليها وهو أول منتخب وصل لأرض الكنانة.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات فى الساعات القادمة إلى مصر لخوض المونديال كما أن اللجنة المنظمة قررت وضع كافة نجوم عرض الافتتاح فى فندق خاص ضمن نظام الفقاعة الطبية الذى اعتمده الاتحاد الدولى من أجل تجنب فيروس كورونا وعلى رأسهم المطرب تامر حسنى الذى يحيى حفل الافتتاح.

وبدأت بعض الدول الأوروبية ممارسة ضغوط كبيرة على الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى والمطالبة بإلغاء الحضور الجماهيرى فى المونديال تجنبًا لأى مخاوف صحية بالنسبة للاعبى المنتخبات.

وأبدى عدد من النجوم على مستوى لعبة كرة اليد فى

العالم تخوفهم من فكرة الحضور الجماهيرى فى ظل جائحة كورونا رغم موافقة وزارة الصحة المصرية على حضور 30% فقط من سعة الصالات للمشجعين إلا أن بعض النجوم هاجموا الاتحاد الدولى على رأسهم مايكل هانسن نجم الدنمارك وأحد أفضل نجوم اليد فى العالم.

ويحسم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى القرار النهائى للحضور الجماهيرى فى مونديال اليد رغم تخفيض الحضور إلى 20% فى الأيام الماضية إلا أن الاتحاد الدولى يدرس تخفيض الحضور مجددًا وربما إلغاء فكرة حضور الجماهير من الأساس.

فى المقابل، يواصل المنتخب الوطنى استعداداته الجادة لمواجهة تشيلى المقررة بعد غدٍ الأربعاء فى افتتاح البطولة ومنافسات المجموعة السابعة بقيادة المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو.

المنتخب يدرس تشيلى بالفيديو.. والمكافآت سلاح الاتحاد لتكرار إنجاز 2001

أكد علاء السيد مدير المنتخبات باتحاد اليد أنه تم تعديل برنامج إعداد المنتخب بعد إلغاء ودية البرازيل التى كانت مقررة أمس الأول السبت لتأخر حضور المنتخب البرازيلى إلى مصر.

وأشار إلى أن المدرب باروندو قرر إجراء التدريبات على فترتين ورفع الحمل البدنى خلال الأيام الثلاث الماضية وسيتم تخفيف الحمل البدنى قبل اللقاء مباشرة.

ويخضع المنتخب لمسحة طبية اليوم الاثنين لحسم وجود إصابات بفيروس كورونا وسط تخوف بعد إصابة مؤمن صفا عضو مجلس إدارة اتحاد اليد والمشرف على المنتخبات بالفيروس.

على صعيد متصل، عكف باروندو على مذاكرة تشيلى بالفيديو ومتابعة بعض مبارياتها وتحديد أفضل لاعبيها من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور المنافس فى مباراة الافتتاح.

ووعد مسؤولو اتحاد كرة اليد بمكافآت ولائحة خاصة للمنتخب حال تكرار إنجاز نسخة 2001 والتأهل للمربع الذهبى ولكن هشام نصر أكد أن المنتخب يستهدف التواجد ضمن الثمانية الكبار فى العالم وإذا تحقق حلم المربع الذهبى مجددًا فسيكون إنجازاً تاريخياً.

وسبق أن زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، معسكر المنتخب وحرص على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل العروض وإسعاد الجماهير، مؤكداً أن الشعب المصرى ينتظر الكثير من هذا الجيل الرائع لاستكمال نجاحاته.