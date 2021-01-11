مباريات اليوم الاثنين كاملة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب متابعو كرة القدم ، عودة منافسات البطولة العربية من جديد، بلقاء الإسماعيلي والرجاء المغربي ، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة العربية "كأس محمد بن زايد"، والمؤجلة من شهر مارس الماضي .

ومن المقرر إقامة اللقاء بالمغرب في تمام الثامنة مساءاً، على أن يذاع عبر قناة ابوظبي الرياضية 1،

بعد أن انتهى لقاء الذهاب لصالح الإسماعيلي بهدف نظيف.

وفي منافسات الدوري المصري تقام مواجهة وحيدة تجمع وادي دجلة المتألق الفترة الأخيرة بقيادة حارسه المخضرم محمد عبد المنصف مع نظيره بيراميدز الذي تعثر الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي

، في تمام الرابعة عصراً وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 1، على أن تقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

أما في منافسات الدوري الإسباني تقام مواجهتين الأولى تجمع فريق إلتشي بنظيره خيتافي في تمام السابعة مساءاً وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 .

أما اللقاء الثاني يجمع هويسكا بنظيره ريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة مساءاً ، ويذاع عبر القناة ذاتها.