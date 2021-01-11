باتشيكو يرفض راحة لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - رفض البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق منح لاعبيه راحه أمس بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٣ نقطة محتلاً المركز الثانى .

حيث حرص على أداء تدريبات خفيفة أمس للاعبين الذين شاركوا فى المباراة بينما أدى الباقون مرانا قويا بمن فيهم فرجانى ساسى الذى عاد إلى القاهرة مساء الجمعة الماضى بصحبة أسرته وانتظم فى التدريبات ويتحدد موقفه من الدخول فى قائمة لقاء المصرى المقرر غدا فى الجولة السابعة باستاد الجيش ببرج

العرب بناءً على رؤية الجهاز الفنى.

من ناحيته، أعرب باتشيكو عن رضاه التام عن الأداء الذى ظهر به اللاعبون أمام طلائع الجيش، مشددًا على أنه يشعر بالفخر الشديد لأنه يقود مثل هؤلاء اللاعبين.

وقال باتشيكو: «لعبنا مباريات كثيرة، وفقدنا لاعبين أساسيين وكنت دائمًا أحاول التغلب على الغيابات»، مشددًا على أن إمام عاشور لم يكن مقيداً فى أفريقيا وعندما عاد تم إيقافه مرتين لذا لم يكن يلعب باستمرار لكنه

دخل الأجواء وأنا سعيد بمستواه وأعمل بجدية مع المجموعة وكل اللاعبين سيشاركون فى المباريات مع الوقت.

وعن التونسى فرجانى ساسى ومصطفى محمد لاعبى الفريق، أوضح باتشيكو أنهما لم يكونا منتظمين فى التدريبات وبالتالى لم يتواجدا فى الفترة الأخيرة.

وأكمل باتشيكو: «الموسم الماضى كانت هناك صعوبة وضغط مباريات وسفر كثير ولا أعلم لماذا لا يراعى اتحاد الكرة المصرى ضغط المباريات لأن هذا يصعب من الأمور كما أطلب من مسئوليه أنه لو كانت هناك إمكانية بعدم اجراء تعديلات على الدورى لأنه يؤثر على استعدادات الفريق.

واختتم باتشيكو تصريحاته: «بعد المجهود الذى بذله اللاعبون سنبحث من سيكون قادراً على لعب مباراة المصرى خاصة أن المنافس لعب قبل الزمالك بيومين».