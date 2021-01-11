مصطفى محمد على أبواب الرحيل عن الزمالك وبوادر مبشرة لإنهاء أزمة ساسى

ياسر رشاد - القاهرة - من جديد تصدرت أزمة احتراف مصطفى محمد نجم فريق الزمالك المشهد داخل النادى بعد العرض الفرنسى من نادى سانت ايتان والعرض التركى لنادى جلطة سراى لضم اللاعب.

وكشفت وسائل الإعلام التركية عن قيمة عرض جلطة سراى الذى بلغ 4

ملايين دولار، بينما لا يزال عرض سانت ايتيان الفرنسى غير واضح المعالم وإن كان بعض التسريبات داخل القلعة البيضاء قد أكدت أن العرض يفوق العرض التركى وهو ما جعل إدارة النادى تدرس الموافقة على رحيل اللاعب واستغلال العائد المادى للاتفاق على ضم مهاجم سوبر .

ويرغب الزمالك في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية مع المساهمة فى إنهاء أزمة فرجانى ساسى الذى وصل إلى القاهرة وانضم لتدريبات الفريق وسط بوادر لحل الخلاف المالى بينه وبين إدارة النادى.