صفوت يتأهل للدور الثاني لتصفيات استراليا المفتوحة للتنس بالدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح المصري محمد صفوت في التأهل للدور الثاني لتصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

وفاز صفوت على البلجيكي آرثور دي جريف، حيث انهى المجموعة الأولى (6/2) والمجموعة الثانية (6/4)، ليقابل في الدور المقبل الفائز من مباراة البلجيكي كوبييانس والأوكراني مارشينكو.

ويستقبل مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في الدوحة منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة 2021 أولى بطولات الجراند سلام لهذا الموسم، خلال الفترة من 10 إلى 13يناير، والتي تقام خارج أستراليا للمرة الأولى طوال تاريخها الطويل الذي يمتد لـ116 عام، بمشاركة 128 لاعبا.

الأدوار التمهيدية مفتوحة للجماهير التي يمكنها مشاهدة المباريات بدون تذاكر ولكن بأولوية حضورها وحجزها للـ30% من الطاقة الاستيعابية للمدرجات وذلك وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها في ظل جائحة كورونا "كوفيد-19".