بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي في مهمة عربية ضمن مباريات الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يحل النادي الإسماعيلي، اليوم الاثنين، ضيفًا على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد، ويسعى الفريق الأصفر لبداية انطلاقة جديدة بعد تعثره محليًا.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس محمد السادس (إياب نصف النهائي)

9:00- الرجاء المغربي x الإسماعيلي المصري

تنقل المباراة عبر قناة (AD SPORTS 1 HD)

المباراة بتعليق فارس عوض

الدوري المصري (الجولة الثالثة)

5:00- بيراميدز x وادي دجلة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD)

المباراة بتعليق محمد الغياتي