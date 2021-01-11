ميار شريف تتأهل للدور الثاني لتصفيات استراليا المفتوحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تستهدف المصرية ميار شريف كتابة تاريخ جديد لمصر في لعبة كرة التنس، من خلال مشاركتها في تصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

ونجحت ميار شريف في التأهل للدور الثاني من التصفيات، بعد تجاوز اليابانية أكيكو اوماي في الدور الأول للتصفيات.

وحققت ميار شريف فوزاً كاسحاً على اليابانية أكيكو اوماي، بعد الفوز بالمجموعة الأولى (6/0)، والمجموعة الثانية (6/1).

وكتب الحساب الرسمي لبطولة استراليا المفتوحة عبر "تويتر" أن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة.

وأشار الحساب الرسمي لاستراليا المفتوحة الى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس في 2020.

وقال الحساب الرسمي "ميار شريف تسعى لهذا الأمر في استراليا المفتوحة".