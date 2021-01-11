بيراميدز يبحث عن تصحيح المسار فى الدورى أمام دجلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بيراميدز فريق وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، باستاد الدفاع الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للدورى الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات من جديد، بعد التعادل مع البنك الأهلى بدون أهداف فى الجولة الماضية، واستمرار تراجع الأداء والنتائج

فى الموسم الحالى.

وتراجع بيراميدز للمركز الخامس فى جدول المسابقة، برصيد 8 نقاط فقط من فوزين على الانتاج الحربى وسيراميكا وتعادلين مع الزمالك والبنك الأهلى وهزيمة من الاتحاد السكندرى.

ومن المنتظر أن يخوض الأرجنتينى رودلفو

أروابارينا اللقاء بتشكيل يضم شريف إكرامى وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى وأحمد فتحى وعمر جابر ونبيل دونجا وإريك تراورى وعبدالله السعيد ورمضان صبحى وجون أنتوى.

وفى المقابل، يبحث وادى دجلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط فقط، عن الانتصار الغائب عنه من 3 جولات، بعدما تعرض للهزيمة من انبى وسموحة والتعادل مع الأهلى.