الإسماعيلى يسعى لمصالحة جماهيره والتأهل لنهائى البطولة العربية أمام الرجاء المغربى

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الإسماعيلى ضيفاً على الرجاء المغربى فى التاسعة مساء اليوم الاثنين على ملعب مراكش الكبير فى جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال بدون حضور جماهيرى.

وحقق الإسماعيلى الفوز على حساب الرجاء بنتيجة 1-0 فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية فى شهر فبراير 2019 قبل عام كامل تقريباَ ولكن الدراويش يبحثون عن التأهل بشكل رسمى للنهائى العربى للمرة الثانية فى تاريخ القلعة الصفراء بعد إنجاز 2004.

ويسعى الإسماعيلى لتحقيق أى نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائى ومصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج محلياً بصورة كبيرة وثورة الغضب الجماهيرى العارمة التى ساهمت فى إقالة البرازيلى ريكاردو لسوء النتائج.

وطال غضب الجماهير مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان الذى يواجه انتقادات واسعة بسبب عدم الاستقرار الفنى بخلاف التحفظ على مستوى بعض لاعبى الفريق الذين تم التعاقد معهم.

وسافرت بعثة الإسماعيلى للمغرب يوم الجمعة الماضى، وتم تغيير فندق الإقامة لتواضعه كما خرجت نتيجة المسحات الطبية فى مراكش بدون أى حالات كورونا، باستثاء الثنائى المصاب سابقا عمر الوحش ومدحت فقوسة ولم يسافرا إلى المغرب كما يغيب باهر المحمدى وأحمد أيمن للإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد الإسماعيلى على تشكيلته التى تضم الحارس محمد صبحى وأمامه رباعى خط الدفاع التونسى مروان الصحراوى ومحمد هاشم ومحمد

عمار والجزائرى رضوان شريفى بينما يقود خط الوسط محمود عبدالعاطى دونجا وبجواره محمد عادل ومحمد صادق وفى الهجوم محمد الشامى والتونسى فخر الدين بن يوسف والناميبى بينسون شيلونجو.

ويحتفظ أبوطالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى ببعض الأوراق الرابحة مثل الأنجولى آرى بابل وأحمد مصطفى ومحمود البدرى ومحمد بيومى وعماد حمدى ومحمد مخلوف.

ويسعى الإسماعيلى للثأر من الرجاء بعد أن ودع على يديه البطولة السابقة من ثمن النهائى، بينما يدخل الرجاء المباراة بظروف صعبة فى ظل إصابة مديره الفنى جمال السلامى بفيروس كورونا ويقود المهمة هشام بوشروان المدرب العام بشكل مؤقت كما يغيب اللاعب عبدالإله الحافيظى والحارس أنس الزنيتى للإصابة بخلاف إصابة الكونغولى بن مالانجو للإصابة بفيروس كورونا.

ويبدو الثنائى عمر بوطيب والليبى سند الورفلى مهددين بالغياب للإصابة، ويعتمد الرجاء على أبرز نجومه سفيان رحيمى ومحمود بنحليب ومحسن متولى.