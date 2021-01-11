شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كأس العالم الأندية تُثير أزمة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية جدلاً شديداً حول قائمة الأهلي النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل في قطر فقد قالت مصادر في القلعة الحمراء إن الجنوب أفيقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استقر بنسبة كبيرة على القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” يوم 22 يناير الجاري وتضم 23 لاعباً ، وأوضحت المصادر أن الأهلي أرسل يوم 6 يناير الجاري قائمة مبدئية للفيفا تضم 35 لاعباً ضمت جميع لاعبي الفريق المُقيّدين في القائمة المحلية للأهلي ، مُشيراً إلى أن الأهلي سيُرسل القائمة النهائية يوم 22 يناير الجارس حسب تعليمات “فيفا”.

ووفقاً للمصادر فالقائمة النهائية ستشهد بنسبة كبيرة للغاية إستبعاد بعض لاعبي الفريق البارزين ويأتي في مقدمتهم ، رامي ربيعة أحد كباتن الأهلي ومعه أحمد ياسر ريان ومحمود وحيد كما سيخرج من القائمة صلاح محسن أو النيجيري جونيور أجاي حيث أن انضمام أجاي لقائمة الأهلي في المونديال مُرتبط بمدى تعافيه من إصابة الوتر الوحشي الأخيرة وقدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات قبل سفر الأهلي إلى قطر للمشاركة في البطولة العالمية التى تأهل لها الأهلي عقب فوزه على الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا نوفمبر الماضي وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وأكد المصدر أن قائمة الـ23 لاعباً ، للأهلي النهائية في كاس العالم للأندية ، هي : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي والمالي آليو ديانج وأكرم توفيق ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف وكهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر والكونغولي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن ( جونيور أجاي).