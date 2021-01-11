شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض ترشيح عدلى القيعى لرابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ترشيح النادى الأهلى لعدلى القيعى، مستشار التسويق بالقلعة الحمراء، لتمثيل النادى الأحمر فى رابطة الأندية المحترفة، خاصة أن اللائحة الجديدة التى تم اعتمادها من الأندية تنص على أن المرشحين لرابطة الأندية لا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو موظفين بها، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة.

ووجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة لمسئولى أندية الدورى الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذى لرابطة الأندية المحترفين فى الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الاقسام فى الموسم الجديد، مع شروط الترشح بعد تعديلها، وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جماعية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور المصرى.

ووفقًا لمادة 60 (رابطة القسم الأول)، فإن الرابطة تتكون من الأندية التى تشارك فى بطولة القسم الأول وتكون مستقلة، على أن يتم تشكيل أعضاء مجلس إدارتها سنويًا.

ووفقًا للمادة، فإن 5 أعضاء من مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب من بين الأشخاص الذين ترشحهم أندية القسم الأول من غير أعضاء مجلس إدارات الأندية أو موظفيه.

ويقوم اتحاد الكرة بترشيح عضوين للتواجد فى الرابطة، على ألا يكونا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقت الترشيح أو من موظفى الاتحاد.

وتكون روابط حسابات مصرفية محددة يتم من خلالها توزيع حقوق الأندية، ويحق لها تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول مع تسويق المسابقة وإجراء الصفقات التجارية وصفقات الرعاية.

أما المادة 60 من اللائحة، فتنص على استقلالية اللجان مع العمل دائمًا لدعم مصالح اتحاد الكرة وفقًا لقوانين ولوائحه، مع منع روؤساء اللجان والنواب وأيًا من أفراد أسرهم المباشرين من ممارسة أى وظيفة تنفيذية فى اتحاد الكرة أو تربطه علاقة عمل مع الاتحاد أو أحد أعضاءه أو روابطه أو الأندية وشركاتها ومؤسساتها.