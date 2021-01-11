شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ووليد سليمان..صراع البديل السوبر فى الأهلى قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صراع من نوع خاص كشفت عنه مباراة الاهلى وسيراميكا بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والتى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان نجما القلعة الحمراء والمثير للدهشة أن اللاعبين شاركا فى المباراة من مقاعد البدلاء ليخطف كل منهما لقب البديل السوبر القادر على ترجيح كفة فريقه فى أحلك أوقات المباريات لاسيما أن الفولت العالى والحاوى يعيشان أزهى عصورهما الكروية بعد حصد الاهلى للثلاثية التاريخية الموسم الماضى بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري الابطال الافريقى وقبل الظهور فى كأس العالم للأندية بقطر.

ولعب كهربا مع الأهلى 30 مباراة في كل البطولات سجل 11 هدف وصنع أربعة أهداف بينما شارك في الدوري فقط في 19 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

ولعب وليد سليمان مع الاهلى 281 مباراة في كل البطولات سجل 70 هدف وصنع 38 هدف بينما شارك الحاوى في الدوري فقط في 164 مباراة سجل 42 هدف وصنع 23 هدف.

واشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى مبكرًا، حيث تساوى قطبى الكرة المصرية فى عدد النقاط بعدما وصل الأبيض للنقطة 13 فى المركز الثانى، متساويًا مع المارد الأحمر المتصدر بفارق هدفين، لاسيما وإن كل فريق خاض 5 مواجهات حقق كل منهما الفوز فى 4 وتعادلوا فى واحدة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا في الدوري والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد فى الجولة السادسة للمسابقة وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائي مروان محسن ومحمد هاني من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّب عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.