شكرا لقرائتكم خبر عن %69 من القراء يرفضون إعارة صلاح محسن وأحمد ريان وبقاء مروان في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض 69% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن مصير الثلاثى صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، ومروان محسن، فكرة إعارة الثنائي، وبقاء مروان محسن.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في الاتجاه الذي بدأ في الأهلى الآن، وهو إعارة صلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، وبقاء مروان محسن، حيث رفض 69% من القراء الفكرة، بينما أيدها 31%، من الذين شاركوا في استطلاع الخليج 365 بشأن مصير الثلاثي.



