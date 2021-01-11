شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج وادى دجلة في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

وطالب الأرجنتينى رودولفو أروابارنا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر أمام البنك الأهلى مشدداً على ضرورة إستغلال اللقاء المؤجل لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة، في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لخطف النقاط الثلاث بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها من إنبى عقب التعادل مع الاهلى سلبياً .

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادى دجلة مكون من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام بيراميدز مكون من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".