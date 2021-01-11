شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول الدورى حتى الأسبوع الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة وصول الموافقة الأمنية لإعلان جدول مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ14، وكان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع السابع فقط، وينتظر مسئولو الجبلاية وصول الموافقة لإخطار الأندية بمواعيد المباريات المقبلة.

ووافقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على توقف مسابقة الدوري العام شهراً بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا في شهر يوليو المقبل، بناءً على طلب الاندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.

واقترح مازن مرزوق الذى كان يترأس لجنة المسابقات السابقة باتحاد الكرة علي الاندية قبل انطلاق الموسم اقامة المباريات بدون لاعبي المنتخب الاوليمبي ولم تعترض الاندية ماعدا نادي انبي الذي رفض الأمر نظرا لوجود أكثر من لاعب في صفوفه بالمنتخب الاوليمبي.

فيما كشف مسؤولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو فى الدورى المصرى، أنهم منحوا اتحاد الكرة مهلة حتي أول فبراير المقبل لسداد المستحقات المتأخرة وقدرها 150 ألف يورو عن الموسم الماضي والحالى حيث لم يسدد اتحاد الكرة مستحقات الشركة منذ فترة طويلة، وأوضح مسؤلو الشركة أنهم فى حالة عدم سداد المبلغ فى هذا الموعد سيتم ايقاف تطبيق التقنية فى الدورى المصرى لحين التوصل لحل مع الجبلاية.

وعقد مسئولو الشركة المنفذة لتقنية الفيديو جلسة مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا وتردد أنباء داخل الجبلاية عن وجود تفكير فى إلغاء تقنية الفيديو بسبب بعض المشكلات الفنية، كما طالبت الشركة المنفذة بمستحقاتها المتأخرة بحد أقصى يوم 1 فبراير المقبل، وفى حال عدم السداد ستوقف الشركة تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.