شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحسم هوية الأجنبي الراحل حال ضم مهاجم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض رحيل مصطفي محمد لصفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد اقتراب المهاجم الشاب من الانتقال للدوري الفرنسي، في يناير الجاري، بناء على رغبته وتمسكه بخوض تجربة الاحتراف رغم رفض النادي وتمسكه باستمراره.

وأصبحت فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد واردة بقوة، داخل نادي الزمالك، وكان الكونغولي والترا بواليا يتصدر ترشيحات اللاعبين الأجانب لتدعيم الهجوم الأبيض، قبل نجاح النادى الأهلي في حسم الصفقة رسميا.

ورغم دخول الزمالك في مفاوضات مع أكثر من مهاجم محلي، لكن لا يزال ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي وارد بقوة وبالفعل تلقي النادي أكثر من سيرة ذاتية للاعبين أجانب لاختيار أفضلهم وضمه في الميركاتو الحالي.

تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي، سيوجب رحيل أحد اللاعبين الأجانب الحاليين، لقيده في القائمة بدلا منه، وقد فجر مصدر مطلع بالزمالك مفاجأة بالتأكيد على أن أسهم رحيل المغربي محمد أوناجم تتفوق على مواطنه حميد أحداد فيما يتعلق بالرحيل، في ظل قناعة البرتغالي باتشيكو بإمكانيات وقدرات أحداد بينما يري الخواجة أن هناك أكثر من لاعب يؤدى نفس دور أوناجم.