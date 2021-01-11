شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا غداً الثلاثاء، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح الذئاب لمواصلة العروض القوية محلياً بعد الفوز مؤخراً على البنك الأهلى من أجل تحسين وضع الفريق بالجدور بعد تراجع للمركز قبل الأخير.

ويعود كل من أحمد داوداد وعبد الرحمن خالد جبنة وباسم على للحسابات الفنية للمقاولون عقب تعافيهم من فيروس كورونا وغيابهم عن المشاركة منذ مباراة وادى دجلة بالجولة الثانية للدورى.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة فى تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.