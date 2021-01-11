جوارديولا يوضح سبب غياب أجويرو عن مانشستر سيتي أمام برايتون

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، يخضع للعزل الذاتي بسبب مخالطته أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ سيتي الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه 3 / صفر على ضيفه بيرمنجهام سيتي، بالدور الثالث للمسابقة، اليوم بملعب (الاتحاد)، فيما قال جوارديولا إن نتيجة الاختبار الذي خضع له أجويرو جاءت سلبية للفيروس لكنه شدد على ضرورة اتباع البروتوكولات.

وأوضح جوارديولا “لسوء الحظ، كان أجويرو خالط شخصًا ثبت إصابته بفيروس كورونا ولهذا السبب ينبغي عزله لبضعة أيام”.

وأضاف المدرب الإسباني “لا أعرف على وجه الدقة الفترة التي سيغيبها عن الفريق، لأنه خضع لإختبار ، مثلنا جميعًا، ست مرات في الأيام العشرة أو الخمسة عشر الماضية. كانت نتيجة الاختبار الذي خضع له سلبية وأعتقد اليوم أن النتيجة سلبية أيضًا، لكن لم يكن بمقدوره اللعب اليوم”.

يستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون يوم الأربعاء القادم في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.