حلمي طولان: طلبت استعارة "صلاح محسن" من الأهلي.. وتصرفات اتحاد الكرة فاقت كل الحدود

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي أعضاء اتحاد الكرة المصري بسبب تغيير جدول مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

وقال طولان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": تصرفات اتحاد الكرة فاقت كل الحدود، وحجج فارغة ، ما الداعي من تغيير جدول الدوري؟، هذا يضر بالأندية.

وأضاف: "يتحججون بوزارة الداخلية!، إلى متى سنظل نجامل الأندية الجماهيرية الكبيرة على حساب باقي الأندية".

وعن موقفه من رحيل أسامة جلال مدافع فريق إنبي إلى الأهلي أو الزمالك، قال "طولان": لا توجد لدينا مشكلة بالنسبة لرحيل أسامة جلال لأحد القطبين.

وأختتم المدير الفني لنادي إنبي حديثه قائلا: تواصلت مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من أجل ضم صلاح محسن، وعبد الحفيظ قال لي إنه سيتواصل معي بعد مباراة الأهلي الماضية، ولم يرد حتى الآن.