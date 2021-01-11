الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا للقاء المصرى البورسعيدى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معكسرا مغلقا اليوم فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الجماعى على ملعب النادى ثم التوجه إلى برج العرب للدخول فى المسعكر.

ورفض البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد، بعد مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، واتسمت المباراة باللمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.

وخاض الزمالك تدريباته الجماعية أمس الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وجاءت عبارة عن تمرين استشفائى للأساسيين الذة خاضوا مواجهة الطلائع، كما وضع برنامج خاص للبدلاء والذين لم يشاركوا فى اللقاء من أجل تجهيزهم.