شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء بالبطولة العربية اليوم الإثنين 11 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الرجاء المغربى على استاد مراكش الكبير في إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب في تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى.

*موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى

تقام مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، ومن جانبه أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه أمام مهمة وطنية وليست ” إسمعلاوية ” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة مطالباً لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويهدى الإسماعيلى بطاقة التأهل للنهائى .

*الإسماعيلى تفوق فى مباراة الذهاب أمام الرجاء

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف بالاسماعيلية، ويتمسك الفريق الأصفر بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى بسبب التراجع الكبير فى بطولة الدورى.

*مهند قاسم حكماً لموقعة الاسماعيلى والرجاء

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

*غيابات الاسماعيلى أمام الرجاء المغربى

ويغيب عن الدراويش في مباراة الليلة باهر المحمدى للإصابة وعمر الوحش ومدحت فقوسة للإصابة بفيروس كورونا فيما تبدو فرص مشاركة عبد الرحمن مجدى في المباراة ضيئلة للغاية بسبب الإصابة.

*غيابات الرجاء المغربى أمام الاسماعيلى

الرجاء سوف يفتقد لخدمات قائده عبد الإله الحافيظي، بسبب الإصابة التى عانى منها خلال لقاء نهضة بركان الأخيرة فى الدوري المغربي، بجانب إصابة المهاجم الكونغولى بين مالانجو بفيروس كورونا المستجد وكذلك المدافع الليبي سند الورفلى وعمر بوطيب مهددان بقوة أيضا للغياب عن مواجهة فريق الدراويش، بداعى الإصابة.

*اتحاد جدة ينتظر الفائز من الاسماعيلى والرجاء

وينتظر فريق اتحاد جدة السعودي الذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى المتأهل من لقاء الإسماعيلى والرجاء المغربي، فى المباراة النهائية بعد تخطيه فريق الشباب السعودي بنتيجة 4 - 3 فى مجموع لقاء الذهاب والإياب.