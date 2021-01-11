الدوري الاميركي للمحترفين: سيكسرز "المنقوص" يسقط امام ناغتس

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لوس انجليس: سقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الذي اعتمد على تشكيلة ضمت 8 لاعبين فقط بسبب الاصابات وتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد-19، امام منافسه وضيفه دنفر ناغتس 103-115 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وجاءت نتيجة سيث كوري ايجابية الخميس، فاضطر اربعة من زملائه الذين خالطوه وهم توبياس هاريس، ماتيس ثيبول، شايك ميلتون وفانسان بوارييه الى حجز انفسهم، في حين غاب نجما الفريق الكاميروني جويل امبييد والاسترالي بن سيمونز بداعي الاصابة في الظهر والركبة تواليا.

ومن بين اللاعبين الثمانية المتاحين امام المدرب دوك ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزا لخوض المباراة لكنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ليسمح لفريقه بتواجد ثمانية لاعبين كما تنص قوانين رابطة الدوري.

واسف ريفرز لخوض فريقه المباراة في هذه الظروف بقوله "لا اعتقد بانه كان يجب ان نخوض المباراة لكن القرار لا يعود الي، لقد قالوا لنا انه يتعين علينا اللعب. انا قلق لصحة اللاعبين".

اما مدرب دنفر مايك مالون فقال "اعتبر الحكام بان الوضع سالم لخوض المباراة. بصراحة، اعتقد باننا سنواجه العديد من هذا الوضع في المستقبل".

وكانت مباراة سيكسرز وناغتس مرشحة لكي تكون ثاني مباراة يتم تأجيلها بعد لقاء هيوستن روكتس مع اوكلاهوما سيتي ثاندر في الجولة الافتتاحية الشهر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واضطر ريفرز الى اشراك المخضرمين دوايت هاورد وداني غرين الى جانب مجموعة من الشباب بينهم ايسايه جو وداكوتا ماتياس وتيريز ماكسي وتألق الاخير ونجح في تسجيل 39 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف الفائز فكان غاري هاريس مع 21 نقطة في حين اضاف الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة.

والخسارة هي الاولى لسيكسرز في اخر 20 مباراة خاضها على ملعبه لكنه بقي في المركز الاول ضمن المنطقة الشرقية برصيد 7 انتصارات مقابل 3 هزائم.

اصغر لاعب شاب مع تريبل دبل

وبات لا ميلو بول اصغر لاعب في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة يسجل "تريبل دبل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز على اتلانتا هوكس 113-105 ملحقا بمنافسه الخسارة الرابعة تواليا.

وبعمر 19 عاما، تفوق بول على صاحب الرقم القياسي السابق ماركل فولتس ب177 يوما.

وساهم تيم هارداواي وتري بورك في فوز دالاس مافريكس على اورلاندو ماجيك 112-98 بتسجيلهما 36 و29 نقطة تواليا اي اكثر من نصف نقاط الفريق.

ونجح هارداواي بتسجيل 8 رميات ثلاثية من اصل 13 قام بتسديده نحو سلة ماجيك.

وتغلب ميلووكي باكس على كليفلاند كافالييرز 100-90.

حقق ميلووكي انطلاقة قوية في الربع الاول وتقدم في احد مراحله بفارق 19 نقطة، لكن كليفلاند دخل اجواء المباراة تدريجيا ليحقق 21 نقطة مقابل 2 فقط لمنافسه مقلصا الفارق. ورد ميلووكي بعشر نقاط تواليا لينهي الشوط الاول متقدما بهذا الفارق (47-37).

وكان خريس ميلدتون افضل مسجل في صفوف الفائز مع 27 نقطة.

وغاب عن باكس نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو لاصابة في ظهره تعرض لها خلال خسارة فريقه امام يوتا جاز الجمعة، لكن شقيقه الاكبر تاناسيس خاض 12 دقيقة في صفوف باكس من دون ان يسجل اي نقطة.

وكشف مدرب باكس مايك بودنهولتسر بان "يانيس يعاني من الام في الظهر، نأمل ان يعود الى الملاعب في فترة قصيرة. سنرى خلال الساعات ال24 او 48 كيف يتطور وضعه الصحي لكنه غالبا ما يتعافى بسرعة. لن نستعجل عودته لاننا نفكر على المدى البعيد".

وفي المباريات الاخرى، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 125-99،

وسان انتونيو سبيرز على مينيسوتا تمبروولفز 125-122 بعد التمديد، وتشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 113-105، وفينيكس صنز على انديانا بايسرز 125-117، وميامي هيت على واشنطن ويزاردز 128-124.