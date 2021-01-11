شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعالج أخطاء ثلاثية الزمالك ويدرس مباريات وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، معالجة الأخطاء الدفاعية لفريقه والتى تسببت فى ثلاثية الزمالك بالمواجهة الأخيرة بالدوري، ويعكف بسيونى على دراسة مباريات فريق وادى دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريق الدجلاوى المحدد لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالأسبوع السابع للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء السبت باستاد الجيش بالسويس فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الفارس الابيض بثلاثية دون رد، حيث يستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة، وخاضت العناصر التى شاركت فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية فيما خاض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

من ناحية أخرى، قرر نادى طلائع الجيش تعيين ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وسبق وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الخامسة على التوالي أمام الزمالك بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 37