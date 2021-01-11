شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الأثنين، غستعداداً لدخول معسكر مُغلق لخوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد ، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز وهي المباراة الى قد تشهد عودة محمد هاني ظهير أيمن الفريق والذي غاب عن المباريات الماضية محلياً وأفريقياً للإصابة بفيروس كورونا .

على صعيد متصل، أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية، والانتقال إلى أحد الأندية التي يضمن المشاركة فيها بشكل أساسي، خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ، ويرغب أحمد ياسر ريان، في الحفاظ على حظوظ تواجده في قائمة المنتخب الأولمبي النهائية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل باليابان، خاصة أن بقاءه في الأهلي يهدد فرص لحاقه بقائمة المنتخب، وأن شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، يشترط مشاركة اللاعبين الأساسيين للمنتخب مع أنديتهم من أجل ضمهم لقائمة المونديال ، وأبدى أكثر من ناد رغبة في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، في مقدمتها سموحة والاتحاد السكندري.

وعاد ريان لصفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من الجونة، بعد فترة إعارة شهدت تألقه بقميص الفريق الساحلي وانضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي والمشاركة معه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 سنة.