شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك استعدادات اليوم لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا، الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث رفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد، بعد مواجهة طلائع الجيش التي جمعتهما مساء السبت، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 0.

وخاض الزمالك تدريباته الجماعية أمس الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وجاءت عبارة عن تمرين استشفائى للأساسيين الذين خاضوا مواجهة الطلائع، كما وضع برنامجا خاصا للبدلاء والذين لم يشاركوا فى اللقاء من أجل تجهيزهم.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة باللمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.