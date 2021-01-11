شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يوجه رسالة لزملائه قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالرحمن مجدي جناح النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر عن غيابه عن قائمة الفريق خلال مواجهة الرجاء المغربي اليوم الاثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ونشر مجدي عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام صورة رفقة باهر المحمدي وعلق عليها: «كان نفسي نبقى معاكم بكرة يا رجالة بس معلش ربنا عاوز كدة وانتوا قدها وان شاء الله نحتفل مع بعض».

ويبحث الاسماعيلي عن تحقيق أي نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى نهائي البطولة العربية، مستغلا الفوز الذي حققه خلال مواجهة الذهاب بالإسماعيلية بهدف دون مقابل.