شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأهلي» يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق كرة الماء بالنادي الأهلي، مواليد 2003، ببطولة الجمهورية بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-6.

وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.

وقدم فريق الأهلي عرضا قويا خلال المباراة، التي شهدت تألق جميع اللاعبين، الذين نجحوا في فرض سيطرتهم على اللقاء والفوز ببطولة الجمهورية.