شكرا لقرائتكم خبر عن «أجويرو» يغيب عن مانشستر سيتي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة «سكاي سبورتس»، أن المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، أصبح سيغيب عن المباراتين المقبلتين لفريقه مانشستر سيتي في البريميرليج، لدخوله في العزل الذاتي وفقًا لبرتوكول فيروس كورونا.

وكان من المنتظر مشاركة أجويرو في مباراة أمام برمنجهام سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه غاب عن قائمة الفريق بسبب مخالطته عن قرب لحالة أتت نتيجتها إيجابية فيما بعد. وأضاف التقرير، يحتاج سيرجيو أجويرو للعزل لمدة 10 أيام، أي أنه سيغيب عن مباراتي برايتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.