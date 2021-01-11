شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل «جلوب سوكر» المثالي لأفريقيا 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، التشكيل المثالي للقارة الأفريقية في 2020. ووفقا لما أعلنه موقع «جلوب سوكر»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضم التشكيل 5 لاعبين عرب، بجانب صلاح، المغربيان حكيم زياش وأشرف حكيمى، والجزائريان رياض محرز، ورامي بن سبعينى.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي، في حراسة المرمى السنغالي إدوارد ميندي، لاعب تشيلسي، ودفاعا، المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، والسنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، والجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

ووسطا، الغاني توماس بارتي، لاعب الأرسنال، والإيفوراي فرانك كيسي، لاعب ميلان، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، وهجوما، حكيم زياش، لاعب تشيلسي، والعالمي محمد صلاح، قائد ليفربول، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول.

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لأفريقيا 2020