شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: البدري لا يجيد التعامل مع النجوم.. وملعب أم درمان حرم جيلى من المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شوقى، نجم الأهلي السابق والمدرب العام للمنتخب الأولمبى، أنه كان محظوظا بالتواجد ضمن أفضل أجيال كرة القدم فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا الجيل كان يرفع شعار الحب والإخلاص وإسعاد الجماهير دائما، موضحا أنه كان يتمنى أن يشارك هذا الجيل فى مونديال 2010 بجنوب أفريقيا إلا أن الخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة منعته من ذلك، متابعًا أن سوء أرضية ملعب أم درمان بالسودان كانت سببًا فى الخسارة.

وقال محمد شوقى، فى تصريحات للإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، إنه استفاد كثيرًا من البرتغالى مانويل جوزيه، مشيرًا إلى أنه رغم اختلافه معه فنيًّا إلا أنه كان يُشركه بصفة أساسية فى مباريات الفريق.

وأضاف أنه اختلف كثيرًا مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى حاليا، عندما كان مدربه فى الأهلي، مشددا على أن البدري لا يجيد التعامل مع النجوم، مؤكدًا أن حسن شحاته المدير الفنى السابق للمنتخب هو الأب الروحى لجيله، وكان يجيد التعامل إنسانيا مع الجميع.

وأتابع محمد شوقى، أن انتقال رمضان صبحى من الأهلى إلى بيراميدز ليست خطوة إيجابية فى مشواره الكروى، مشيرًا إلى أن الحديث فى الوقت الحالى مع رمضان صبحى يمثل ضغطا عليه، مؤكدًا أن جهاز المنتخب الأولمبى يجيد التعامل مع اللاعب، خاصة أنه كان على قدر المسئولية مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا الأخيرة.

وأوضح محمد شوقى، أنه بدأ مشواره الكروى فى مركز حراسة المرمى عندما كان يلعب مع أصدقائه فى مرحلة الطفولة، مشيرًا إلى أنه رفض شيك على بياض من مسئولى نادى المصرى البورسعيدى من أجل الاستمرار مع الفريق وعدم الانتقال إلى الأهلي، موضحًا أنه رفض عرضًا من الزمالك احترامًا لجماهير القلعة الحمراء.

وتابع محمد شوقى: "احتراف مصطفى محمد مخاطرة، ولكن كل شىء فى كرة القدم له حسابات ومخاطرة".

وقال: "مستوى إمام عاشور لم يفاجئنى فهو لاعب مميز، وأصبح الآن يدافع بشكل رائع وشرس"، مضيفا "انتقال طاهر محمد إلى الأهلي يفيد المنتخب وناصر ماهر غير محظوظ".

وأكد محمد شوقى، أنه لم يتم حسم مصير اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو القادمة، موضحًا أن ملف انضمام الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مع المنتخب الأولمبى فى يد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب.

وعن مستوى الأهلي مع موسيمانى، علق شوقى قائلًا: "لم يصل إلى المستوى الذى انتظره، وأعتقد أنه لن يتمكن من تحقيق الثلاثية مرة أخرى مع الفريق هذا الموسم".