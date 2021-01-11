شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: شوفت الموت بعينى فى لحظات رعب قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء نبيل نجم مصر و المقاولون السابق، ربنا سبحانه وتعالي كتب لى عمر جديد، بعدما شاهد الموت خلال حادث السيارة الذى تعرضت له مساء الأحد.

وأضاف نجم المقاولون الأسبق، أنه عاش لحظات عصيبة مرعبة لا يمكن تصورها ،حيث كان يركب سيارة متوجها لقناة الأهلي مساء الأحد للظهور في برنامج ، وأثناء تواجد السيارة في الطريق الدائري فوجئ بسيارة تأتي من الخلف بسرعة رهيبة تصطدم بسيارتهم وتدفعها الاصطدام بسيارات أخري ثم الخرسانة فى وسط الطريق، ولولا الفواصل الحديدية لتجاوزنا للطريق المقابل.

وأضاف علاء نبيل أنه فور توقف السيارة تجمع الشباب وسائقي السيارات وأخرجوني وتأكدوا من سلامتنا وحضر ابني أحمد واصطحبني للعودة للمنزل.