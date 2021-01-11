شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أطالب بعدم تجاوز راتب المدرب الأجنبى فى مصر 25 ألف دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن الرباعي محمد الشناوي وطارق حامد وعبد الله السعيد وحسام حسن هم أفضل لاعبي الدوري المصري قيمة فنية، قياسا بتأثيرهم مع فرقهم.

وعن الرواتب قال يحيي إنه يجب وضع سقف لرواتب اللاعبين المصريين، وهو 8 ملايين للاعب المحلي و11 مليون جنيه للاعب الأجنبي، كما طالب بأن يكون راتب أغلى مدرب أجنبي في مصر لا يتجاوز 25 ألف دولار شهريا.

وأضاف نجم الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن التدريب في مصر يأتي بالكفاءة رافضا الاتهامات التي يطلقها بعض المدربين المتقاعدين عن دخول الواسطة والعلاقات في تعيين المدربين.

وتابع: "مش طبيعي أن إدارة نادي محترمة تلجأ للعلاقات، مفيش حاجة بتستخبى، مش بقول كده عشان شيء أنا حاليا متقاعد ومش منتفع، لكن قناعتي أن التدريب في مصر بالكفاءة".

وفي وقت سابق، كشف يحيى، حقيقة العروض التي تناولتها الأنباء الصحفية خلال الفترة الماضية بشأن لاعبى الفريق الأبيض، مؤكدا أن جميعها في "الهوا" إشارة إلى عدم صحتها باستثناء عرض مصطفى محمد من سانت إيتيان الفرنسي.

وقال يحيى إنه لا يوجد لاعب وصل له عرض رسمي في الزمالك، ولم تصل النادى أي أوراق، وكل ما قيل عن أحمد سيد "زيزو" وفرجانى ساسى "رغى" لا أساس له من الصحة باستثناء مصطفى محمد.

وتابع طارق يحيى: "المسئولون في الزمالك لا يمانعون احتراف مصطفى محمد، ولكن بالشكل الذى يرضى طموح النادى الأبيض ولصالح اللاعب، خاصة أن الزمالك هو من صنع اسمنا ونجوميتنا، ولا بد أن نرد له الجميل".

وكشفت تقارير صحفية عن محاولات نادى سانت إيتيان الفرنسى إقناع مسئولى نادى الزمالك بالموافقة على ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال موقع "foot-sur7" الفرنسى أن سانت إيتيان لديه رغبة أكيدة فى تدعيم صفوف فريقه فى ظل تذبذب المستوى والنتائج على مدار الفترة الماضية، إلا أن كلود بويل المدير الفنى للفريق غير راض عن الأداء الهجومي، ويرى أن مصطفى محمد يمكنه فك شفرات المنافسين، فضلا عن إمكانية استغلاله وتسويقه مستقبلا، كونه لاعبا صغير السن ويمتلك قدرات فائقة.

وأشار الموقع إلى أن نادى سانت إيتيان عرض مؤخرا 3 ملايين و300 ألف يورو و10٪ فى حالة إعادة بيع اللاعب لأى فريق مستقبلا، فى المقابل طلب مسئولو الزمالك الحصول على 4 ملايين يورو و15% عند إعادة بيع اللاعب.