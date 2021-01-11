شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء نبيل، المدرب العام للمنتخب الوطني، في عهد الجنرال السابق محمود الجوهري، عبر عن امتنانه لله بعد نجاته من موت محقق على الطريق الدائرى.

وقال علاء نبيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، اليوم الإثنين، إنه تعرض لحادث سير بسيارته، لكن الأضرار اقتصرت على سيارته فقط فيما لم يلحق به أي ضرر منددا بالإهمال من بعض قائدي السيارات على الطرق.

وطمأن نبيل جماهيره والشارع الرياضي على سلامته، بعد النجاة من هذا الحادث الأليم.

ونجا نجم نادي المقاولون العرب السابق، علاء نبيل، منذ قليل، من حادث مروع أثناء قيادته سيارته على الطريق الدائرى.

ولم يتعرض نجم منتخب مصر الأسبق لأي إصابات جسيمة، حيث أظهرت صور الحادث سلامة نجم المقاولون العرب السابق، فيما تهشمت سيارته بشكل جسيم دون أن يتعرض لأي أذى.

يذكر أن علاء نبيل يمتلك مسيرة حافلة رفقة فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر، حيث شارك "نبيل" مع المنتخب الوطني خلال الفترة منذ عام 1984 وحتى عام 1986، كما شارك مع ذئاب الجبل خلال الفترة من 1980 وحتى عام 1987.