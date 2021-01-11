شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والرجاء اليوم الإثنين 11 /1 / 2021 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته في السنوات الأخيرة حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى على ستاد مراكش الكبير في إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" في لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب في تأجيل المباراة منذ مارس الماضى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام إتحاد جدة السعودى ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة الاسماعيلى والرجاء المغربى..

*نتائج الفرق المصرية فى البطولة العربية

شهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلي وانبي والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانه والمصري والمقاولون العرب وحرس الحدود

لعبت الأندية المصرية 266 مباراة بالبطولة العربية وحققت الفوز فى 129 وتعادلت فى 74 لقاء وسجلت 399 هدفاً وتلقت شباكها 235.

وحال إحراز الإسماعيلي هدفا فى اللقاء المقبل سيكون الهدف رقم 400 للأندية المصرية خلال هذه البطولة.

*الاسماعيلى أكثر الاندية المصرية مشاركة فى البطولة العربية

ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

* 6 دراويش يظهرون للمرة الاولى مع الدراويش أمام الرجاء

وتضم قائمة الإسماعيلى 6 عناصر جديدة تتواجد فى البطولة العربية لأول مرة فى تاريخهم، بعد انضمامهم للقلعة الصفراء وهم مروان الصحراوى ورضوان شريفى وأحمد كاستيلو ومحمد عادل وأحمد مصطفى وأرى بابل.

*مشوار الاسماعيلى والرجاء المغربى

كان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

*الاسماعيلى يبحث عن انجاز غائب منذ 17 عاماً

يبحث الإسماعيلي عن إنجاز غائب منذ 17 عاماً بالتأهل لنهائي البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخ الدراويش بعد إنجاز نسخة دوري أبطال العرب موسم 2003 – 2004 ، ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .