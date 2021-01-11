شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد فالنسيا ذاكرة الانتصارات في الليجا، بعد أن عاد بفوز صعب من عقر دار بلد الوليد، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم الأحد، ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة الأولى الإسباني. وعلى ملعب خوسيه ثوريا، يدين «الخفافيش» بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث للاعب الوسط كارلوس سولير، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة (76).

وضرب فالنسيا أكثر من عصفور بهذه النقاط الثلاث، حيث أنه استعاد بها طعم الانتصارات الغائبة في الليجا خلال الجولات الـ8 الأخيرة، وتحديدا منذ فوزه الكبير على حامل اللقب ريال مدريد (4-1) في نوفمبر الماضي.

الفوز أيضا أبعد الفريق قليلا عن منطقة الخطر، حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13، ليبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 3 نقاط، وتلقى بلد الوليد خسارته الثامنة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ16.