شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مونديال اليد يكشف عن خطة مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد فتحي، نائب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، «مصر 2021»، إن تأمين بعثات المنتخب على المستوى الصحي وراء إقامة مونديال اليد دون جمهور.

وأضاف خالد فتحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «أهمية خروج البطولة فنيًا وصحيًا له الأولوية؛ لذلك فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لطمأنتهم قبل الوصول للمشاركة في البطولة».

وتابع: «الفقاعة الطبية غرضها حجب اللاعبين في المنتخبات لأى نوع من المخالطة للوقاية من فيروس كورونا، والعزل بغرفة منفردة ثم النقل إلى المستشفى أهم مراحل الوقاية من أي حالات تظهر ببعثات المنتخبات».

واردف: «هدف المنتخب المصري هو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة، ونجاح الفراعنة في المونديال هو تتويج لجهد كل القائمين على تنظيم البطولة».

وأفاد: «الاستعدادات كبيرة للغاية وتجري على قدم وساق، بداية من استقبال الوفود والبعثات المشاركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعمل المسحات الطبية لكل من له علاقة بالبطولة».

وشدد قائلا :«وصول البعثات الأيام القادمة بناء على الإعلان الرسمي للبطولة بوصولهم قبل المباراة بيوم،اليابان وصلت وهناك 5 منتخبات أخرى ستصل اليوم، والمنتخبات ستأتي تباعا بعد ذلك». .

وأكمل: «حتى الآن اذا حدثت ظروف بإصابات قبل السفر يتم تبديل اللاعبين، وهناك قواعد في حالة اعتذار منتخب هناك 5 منتخبات لهم أولوية المشاركة في حال حدثت ظروف قهرية».

وأتم: «وجود صالات جديدة في البطولة تخدم كل الألعاب الرياضية في مصر مستقبلا».