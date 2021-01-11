شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: الإسماعيلي في قمة التركيز لبلوغ نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن لاعبي الدراويش، لديهم الإصرار للتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب الرجاء المغربي.

وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «اللاعبون في قمة التركيز ويرغبون في تحقيق نتيجة جيدة ببلوغ نهائي البطولة لإسعاد جماهيرهم.».

وأفاد: «درجة الحرارة في المغرب 4 درجات مئوية، والأمطار لم تنقطع، وملعب مراكش رائع، ومن أكبر الملاعب في المغرب ونال إشادة الجميع».

وأتم: «نادر رمضان، لاعب الفريق تعرض لوعكة صحية أثناء تواجده مع البعثة، وتم نقله للمستشفى، ويعاني من احتقان بسيط في اللوز؛ بسبب برودة الطقس داخل الأراضي المغربية، وتحسنت حالته بشكل كبير».