شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت» يكشف عن شروط الزمالك للموافقة على بيع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، أبلغت نظيرتها بنادي سانت إتيان الفرنسي، بمطالبها المالية للاستغناء عن اللاعب الشاب، مصطفى محمد، خلال يناير الجاري.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي على قناة «صدى البلد»،: «إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار تدفع (كاش)، ونصف مليون دولار حال تسجيل مصطفى محمد 10 أهداف».

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 15% من نسبة بيعه لأي ناد آخر، مع وضع بند آخر بعدم بيعه لأي ناد آخر داخل مصر سوى الزمالك.