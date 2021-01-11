شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يطلب التعاقد مع لاعب وسط إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد المرسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى إنبى ضمن اهتمامات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة بيستو موسيمانى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك بعدما نجح اللاعب في جذب الأنظار إليه بشدة خلال المباريات الماضية مع الفريق البترولى، والتى كان آخرها تسجيل هدفين في شباك وادى دجلة في الجولة الماضية، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى رحب بضم اللاعب بعدما تم ترشيحه من جانب لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، والتى تسعى لإبرام صفقات قوية قبل خوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر في فبراير المقبل، ويخشى مسؤولو النادى الأهلى من تمسك حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، باستمرار لاعبه مع الفريق البترولى، خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها منذ انضمامه من صفوف أسوان في الانتقالات الصيفية الماضية، في حال تمسك إنبى باستمرار اللاعب سيتم فتح المفاوضات مرة أخرى عقب نهاية الموسم الماضى ومعرفة المتطلبات المادية للفريق من أجل الاستغناء عن محمد المرسى.

يأتى ذلك في الوقت الذي يكثف فيه مسؤولو النادى من المفاوضات مع إنبى لضم كريم فؤاد وتدعيم الجبهة اليمنى، والتى أثارت أزمة فنية داخل الفريق خلال المباريات الأخيرة، بعد غياب محمد هانى في مباراتى سونيديب بطل النيجر ووادى دجلة وسيراميكا بعد تعرضه للإصابة بالكورونا، ومن المنتظر أن تدخل المفاوضات في مرحلة الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء إجراءات ضم اللاعب، تمهيدا لقيده في القائمة المحلية والإفريقية، خاصة أن النقص العددى في الجبهة اليمنى صداع يؤرق بيتسو موسميانى، وبالرغم من ذلك رفض الجهاز الفنى التعاقد مع كريم العراقى، لاعب المصرى، لافتا إلى أن الإمكانيات الفنية والبدنية لكريم فؤاد، سواء على المستوى الهجومى والدفاعى، أفضل.

من جهة أخرى، رفض الجهاز الفنى رحيل مروان محسن، مهاجم الفريق في يناير الجارى، وتمسك باستمرار اللاعب بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى ومنح الفرصة للثنائى محمد شريف ووالتر بواليا، وبرر الجهاز الفنى رغبته في تواجد اللاعب باحتياجه لعناصر الخبرة، خاصة أن الموسم مايزال طويلا، فضلا عن البطولات التي يشارك خلالها الفريق، سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، وذلك بعدما تلقى عرضا من الإسماعيلى وسموحة، فيما وافق الجهاز الفنى على رحيل صلاح محسن وأحمد ياسر ريان لسموحة، وبات الإعلان عن رحيل الثنائى على سبيل الإعارة بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة. يأتى ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق بعد تعافى محمد هانى من الإصابة بالكورونا، وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الإنتاج الحربى، المقرر لها غداً «الثلاثاء»، في بطولة الدورى الممتاز، بعدما اجتاز كافة الاختبارات الطبية.