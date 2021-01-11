شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالغني: «الزمالك مش هيقف على مصطفى محمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد عبدالغني، مهاجم نادي حرس الحدود ومنتخب مصر سابقًا، على تألق مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ورغبته في الإحتراف بأوروبا.

وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصطفى لاعب مهم للكرة المصرية ولنادي الزمالك ومن أفضل المهاجمين في الوقت الحالي».

وتابع: «من حق مصطفى محمد التمسك بفرصة الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي».

وشدد: «على مصطفى محمد أن يضع مصلحة نادي الزمالك نصب عينيه ولو الموضوع وصل للعند فمصطفى هو من سيتضرر وسيكون خاسرًا ومفيش نادي هيقف على لاعب».