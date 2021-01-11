شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يكشف سبب اعتذاره عن عدم تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي.
وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر».
وأكمل: «إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة».
وأتم: «أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق».
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