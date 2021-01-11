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طلعت يوسف يكشف سبب اعتذاره عن عدم تدريب الإسماعيلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي.

وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس والثاني خلاف في وجهات النظر».

وأكمل: «إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة».

وأتم: «أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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