شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يكشف سبب اعتذاره عن عدم تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي، أسباب اعتذاره عن تدريب الإسماعيلي.

وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «اعتذرت عن عدم تدريب الإسماعيلي لسببين الأول إصابة ابنتي بفيروس كورونا والثاني خلاف في وجهات النظر».

وأكمل: «إسم الإسماعيلي يجذب أي مدرب لقيادته فهو ناد كبير، ولا يستحق المكانة الموجود بها حاليا وأتمنى لهم التوفيق الفترة المقبلة».

وأتم: «أطالب جماهير الاتحاد السكندري بعدم تكرار خطأهم معي تجاه الجهاز الفني الحالي للفريق».